41 yumurta yiyen kişi öldü

Yerel basındaki habere göre, 42 yaşındaki Subhash Yadav ve arkadaşı arasında 2 bin Hindistan rupisi (161 lira) karşılığında 50 yumurta yeme hedefiyle başlayan iddianın sonunda 41 yumurta yiyen Yadav yaşamını yitirdi.



Yadav'ın 42'inci yumurtayı yerken bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığı aktarıldı.



Hastane yönetimi, Yadav'ın aşırı yemekten öldüğünü açıkladı.



Kaynak : AA

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