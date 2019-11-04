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41 yumurta yiyen kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Jaunpur bölgesinde, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine 41 yumurtayı arka arkaya yiyen kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:01
41 yumurta yiyen kişi öldü

Yerel basındaki habere göre, 42 yaşındaki Subhash Yadav ve arkadaşı arasında 2 bin Hindistan rupisi (161 lira) karşılığında 50 yumurta yeme hedefiyle başlayan iddianın sonunda 41 yumurta yiyen Yadav yaşamını yitirdi.

Yadav'ın 42'inci yumurtayı yerken bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığı aktarıldı.

Hastane yönetimi, Yadav'ın aşırı yemekten öldüğünü açıkladı.

Kaynak : AA

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