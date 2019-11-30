Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği(AHİD)'in Yenimahalle şubesi rekor katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.



AHİD Yenimahalle şube başkanı Sefa Bayrak'ın önderliğinde düzenlenen 'Dilden dile, nesilden nesile, aşıklık geleneği' programına Aşık Selahattin Dündar ve Aşık Yakup Temeli katıldı.



Programda AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, MHP Keçiören ilçe başkanı Arif Aksu, MHP Yenimahalle ilçe başkanı Eyüp Yılmaz da yer aldı.



Şiirler, maniler, türküler ve kahkahanın bir an olsun dinmediği aşık atışmasıyla devam eden programa gelen misafirler unutulmaz bir gece yaşadı.



İşte muhteşem geceden fotoğraflar;

















