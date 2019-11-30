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Muharrem İnce'nin o sözlerine Tahir Sarıkaya'dan sert tepki

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları sonrası Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya'dan tepki geldi.

Televizyon / 30 Kasım 2019 Cumartesi 12:01
Muharrem İnce'nin o sözlerine Tahir Sarıkaya'dan sert tepki
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Tahir Sarıkaya, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programında, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiaları sonrası Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine tepki gösterdi.

'Ben temiz siyasetten yanayım' diyen Sarıkaya, 'Teknede kim kiminle tatil yapmış, biz ilgilenmeyelim. Sayın İnce, siz açıklayın' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Uyan TürkiyemMuharrem İnceTahir Sarıkaya

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