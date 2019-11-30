Muharrem İnce'nin o sözlerine Tahir Sarıkaya'dan sert tepki

Tahir Sarıkaya, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programında, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiaları sonrası Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine tepki gösterdi.



'Ben temiz siyasetten yanayım' diyen Sarıkaya, 'Teknede kim kiminle tatil yapmış, biz ilgilenmeyelim. Sayın İnce, siz açıklayın' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel