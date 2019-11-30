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İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, "ByLock'ta daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiştir." dedi.

Siyaset / 30 Kasım 2019 Cumartesi 10:28
İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:

"ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır."

Cumhuriyetİçişleri Bakanı

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