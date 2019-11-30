Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus'da PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu, biri çocuk 9 sivil yaralandı.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:



'Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere, toplam 9 sivil yaralandı.' Kaynak : AA

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