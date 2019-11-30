USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Bayburt'a kar uyarısı

Meteorolojiden Bayburt için kar uyarısında bulunuldu.

Yaşam / 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:21
Bayburt'a kar uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Bayburt'un kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Cumartesi günü Bayburt'ta karla karışık yağmur Pazar günü ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı aralıklı olarak Salı gününe kadar devam edecek. Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.” denildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

MeteorolojiKar Yağışı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı