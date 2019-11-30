Bakan Çavuşoğlu'ndan, isim değişikliği açıklaması

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda "3. Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" düzenlendi.



National Golf Kulübünün sahasında düzenlenen turnuvaya farklı ülkelerden büyükelçi ve iş adamları katıldı.



Yarışmanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın açıklamasında bulundu. Geçen yıl turnuvada iş takımı olacağına söz verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, büyükelçilerle mutabık kaldıklarını, gelecek yıl daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.



Gelecek yıl için Ankara’da çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, turnuvanın başarılı geçtiği söyledi.



Çavuşoğlu, turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları ve diğer sponsorlara da teşekkür etti.



Takımlar halinde mücadelelerin olduğu turnuvada tanınmış iş adamlarından Fikret Öztürk, Mehmet Aygün ve Ali Akkanat da oynadı. Turnuva sonunda iş adamları 13, diplomatlar 11 oyun kazandı.



"AB sözünde durmayı başaramadı"



Ödül töreninde konuşan Çavuşoğlu, "Makedonya Büyükelçisi, Yunan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, halen ’Makedonya’ diyorum" diyerek isim değişikliğine değindi. Çavuşoğlu, "Neden isminizi değiştirdiniz? Çünkü NATO müttefiki olmak için ve müzakereleri başlatmak ve AB’ye kabul edilmek için. NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı. Kabul müzakerelerine davet edilmediniz, bu faydanıza değil. Büyükelçi Zvonko Mucunski iş birliği yapıyor ve gerçekten yardımcı oluyor, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, konuşmasının ardından dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Kaynak : İHA

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