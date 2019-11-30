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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur." dedi.

Siyaset / 30 Kasım 2019 Cumartesi 15:32
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Bugün tarihi bir gündür. Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak, Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, '(TANAP) Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir.' diye konuştu.

Aliyev, 'Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir.' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir.' şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur.' dedi.

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