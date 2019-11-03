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Vladimir Putin'in KGB öz geçmişi yayımlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi KGB'de çalıştığı döneme ait verileri gösteren öz geçmişi kamuoyu ile paylaşıldı.

Dünya / 03 Kasım 2019 Pazar 11:08
Vladimir Putin'in KGB öz geçmişi yayımlandı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yer aldığı KGB adına çalışmış bazı isimlerin öz geçmişini ilk kez yayımladı.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik yapılanması olan Komsomol tarafından toplanan verilerde, 23 yaşında KGB subayı Putin'in spor ve savunma sanatları gibi dallardaki başarı verileri yer alıyor.

KGB tarafından oluşturulan öz geçmişte 23 yaşındaki Vladimir Putin, 'çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan' olarak tanımlanıyor.

Putin'in spor başarılarının yer aldığı öz geçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu ve günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad kentinde 1976 yılında şampiyonluk unvanı aldığı görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin günümüzde de dövüş sanatlarına olan ilgisini sürdürüyor. Putin judoda 8'inci dan , Kyokushin karatede 8'inci dan ve tekvandoda 9'uncu dan kara kuşağa sahip.

Moğolistan merkezli yayın kuruluşu Udriin Sonin'a verdiği bir röportajda Putin, judo sporunun kişinin yaşamını geliştirdiğini, başkalarına saygı duymayı ve hayatın zorlukları ile daha kolay başa çıkabilmeyi öğrettiğini söylemişti.








Kaynak : Hürriyet

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