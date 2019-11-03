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Twitter o hesabı kapattı! Nedeni bilinmiyor

ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapattı

Dünya / 03 Kasım 2019 Pazar 22:08
Twitter o hesabı kapattı! Nedeni bilinmiyor

Rişk, hesabının kapatılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada bunu, 'İfade ve basın özgürlüğü değerlerine saygı duymayan yanlı bir davranış' olarak değerlendirdi.

Twitter'in Filistin konusunda çifte standart uyguladığını ve 'işgalci İsrail yanlılığını açık bir şekilde benimsediğini' belirten Rişk, bu adımla İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini gizlemeyi başaramayacaklarını kaydetti.

Filistinli birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.

FacebookFilistinTwitterİsrailBasın Özgürlüğü

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