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Türkiye'den ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporuna sert tepki gösterdi.

Dünya / 03 Kasım 2019 Pazar 18:20
Türkiye'den ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

'ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılına Dair Terörizm Raporunda, Türkiye'nin hem DEAŞ hem PKK'dan maruz kaldığı terör tehdidi ortaya konmuş, ülkemizin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelesine ve başta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere, uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapılmıştır. Raporda, ABD tarafından 'Yabancı Terör Örgütü' olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir.

YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir.

Öte yandan, Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının “sürgünde bir din adamı” olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir. Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir.'

Dışişleri BakanlığıTerörizmTerör ÖrgütüTürkiyeUluslararası

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