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Yunanistan skandal hamle!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanması nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Dünya / 29 Kasım 2019 Cuma 00:02
Yunanistan skandal hamle!

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, Türkiye'den karşı atak gelmiş ve Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalanmıştı. Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bakanlığa çağırdığı Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'den Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası hakkında açıklama istedi.

Diplomatik kaynaklar, Dendias'ın bu konuyu Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle görüşmeler yapabileceğini belirtmişti.

Mevlüt ÇavuşoğluMısır CumhurbaşkanıDışişleri BakanıKıbrıs Rum YönetimiRecep Tayyip Erdoğan


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