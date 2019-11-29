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Yeni ekonomi paketi geliyor

Değerli konut, konaklama vergisinin ardından yeni bir ekonomi paketi geliyor. 2020 bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi beklenen pakette şimdiye kadar yapılandırmaları bozulanlara yeni bir şans verilmesi planlanıyor.

Siyaset / 29 Kasım 2019 Cuma 10:22
Yeni ekonomi paketi geliyor

2016 yılından itibaren üç kere vergi ve SSK borçlarına yeniden yapılandırma düzenlemeleri getirildi. 2016 yılında 6736, 2017 yılında 7020 ve 2018 yılında 7143 sayılı yasa çıkarıldı. Şimdiye kadar bu üç yapılandırmadan toplamda 68 milyar liralık gelir elde edildi. En fazla gelir ise 2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı yasadan geldi.

Ancak yapılandırmalarda taksitlerini peş peşe aksatanlar ya da cari yıl ödemelerini yapmayanlar haklarını kaybediyordu. Edinilen bilgiye göre, yapılandırmaya giren ancak haklarını kaybedenlerle ilgili yeni bir çalışma başlatıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti çevresinde başlatılan bu çalışmada sadece haklarını kaybedenlere yeni bir şans verilmesi üzerinde duruluyor. Piyasada bir süredir yeniden yapılandırma beklentisi bulunuyordu. Yeni Ekonomi Programı açıklanırken yeni yapılandırma olmayacağı açıklandı. Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borçlarına yönelik düzenlemenin de bu pakette yer alacağı, 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak esnafın Ahilik Fonu kesintisinin de ertelenmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Ak PartiAhilik


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