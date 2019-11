Umuda yolculuktan can yelekleri ve botlar kaldı

Ülkelerindeki savaşlardan kaçarak daha iyi bir yaşam umuduyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışırken hayatlarını kaybeden düzensiz göçmenlerin ardında can yelekleri, kişisel eşyaları ve şişme botlar kaldı.



Adanın kuzeybatısında turistlerin uğrak mekanlarından Molivos'a yakın bir mesafede bulunan çöplük 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük göç dalgasının izlerini taşıyor.



2016 yılında “sefalet dağı”, “can yeleği mezarlığı” olarak gündeme gelen bu çöplükte tehlikeli yolculukları sırasında yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin can yelekleri, kişisel eşyaları ile balıkçı tekneleri ve şişme botlar da bulunuyor.



Canları pahasına daha iyi bir yaşam umuduyla başlayan yolculuklarında ölenlerden geriye kalanların olduğu bu bölge eserlerinde sanat ve politikayı birleştiren ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei'ye ilham kaynağı olmuştu.







Ai Weiwei, 2016 yılında Berlin Konser Salonu'nun kolonlarına Midilli Adası'ndan getirdiği 14 bin can yeleği giydirerek yaşanan göç krizine dikkat çekmişti.



Öte yandan sığınmacıların boğulmalarının bir sebebi olarak gösterilen ucuz can yelekleri, Avrupa genelindeki birçok protesto gösterisinde de kullanılmıştı.



2015 ve 2016 yılları arasında çoğunluğu Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerinden kaçarak Avrupa ülkelerine ulaşma umuduyla yola çıkan 1 milyonun üzerinde sığınmacı Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan üzerinden göç ederken, bunların yarısından fazlası Midilli'den geçmişti.



Ege'de 2015'te 279, 2016 yılında da 192 sığınmacı bu kısa ancak tehlikeli yolculuğu tamamlayamadan hayatını kaybetmişti.