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Taşlı ve sopalı kavga: 12 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Kasım 2019 Cuma 00:12
Taşlı ve sopalı kavga: 12 yaralı
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Kavga, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Evri Mahallesi yukarı köy mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, hayvanın saman yeme meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Silahların da konuştuğu kavgada Hakan K., Büşra K., Hatice K., Mehmet K., Bayram K., Selma K., Tuncay K., Bilal K. ile karşı aileden Mine G., Fatma G., Hanifi G., Oğuzhan G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Pazarcık ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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