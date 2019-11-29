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Sebze ve meyve hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde karpit odasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Kasım 2019 Cuma 23:04
Sebze ve meyve hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan meyve ve sebze halinde meydana geldi. İddiaya göre, haldeki bir iş yerinde meyve ve sebzelerin renklendirici gazın uygulandığı karpit odasına bırakıldığı sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama kentte korku ve paniğe neden olurken, patlamanın yaşandığı hale çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis, iş yerinin civarında enkaz altında Hacı Abdullah Önder’in (50) cansız bedenini buldu. Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi de ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın yaşandığı bölgeye kimseyi yaklaştırmayan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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PolisGüvenlik ÖnlemiDiyarbakırGazi Yaşargil

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