Merih Demiral, en iyi 11'e seçildi!

UEFA'nın internet sitesinde açıklanan listede, 9 farklı ülkeden futbolcu yer aldı.



EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i olarak belirlenen kadro şöyle:



Kaleci: Andriy Pyatov (Ukrayna).



Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda).



Orta saha: Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail).



Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda).









Kaynak : AA

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