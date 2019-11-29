Karşılıksız çeke yeni düzen. Çoğu orta ölçekli esnaf olan 200 bin kişiyi ilgilendiren bu konuda, AK Parti milletvekilleri özellikle kendi seçim bölgelerinden çok fazla şikayet aldıklarını dile getirmişlerdi. Konunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da iletilmesinin ardından, çalışma başlatıldı. Yasa gereği, çeklerin karşılıksız çıkması durumunda verilen sürede ödeyemeyenlere ikinci kademe olarak hapis cezası uygulanıyor. Yapılan çalışmada, hapis cezasının tamamen kaldırılması yerine, bir ara kademe yaratılması ve borcun ödenmesi için üç yıl süre tanınması planlanıyor. Mevcut borcun yeniden yapılandırılmasının da önerildiği ve değerlendirmeye alındığı belirtiliyor. Çalışmayı yapan AK Parti kurmayları, bu durumda olan kişilerin orta ölçekli işletmeler olduğunu, büyük bölümünün yanında en az 100 kişi çalıştığını, hapis cezasının hem işyerinin kapanması, hem de çok sayıda kişinin işsiz kalması sonucu doğuracağını anlattılar.



CHP’NİN DE TEKLİFİ VAR



Daha önce de AK Parti’nin grup yönetimi toplantısında, karşılıksız çek verenlere hapis cezasının kaldırılması tartışılmıştı. AK Parti kurmayları, “Ödeme güçlüğüne düşmüş, çekini ödeyememiş kişi hapse giriyor. Hapiste iken borcunu ödeme imkânı zaten yok. Bu durumda olanlarla ilgili olarak bir düzenlemenin infaz yasasına girme olasılığı var” demişlerdi. Bu konuda CHP’nin verdiği bir yasa teklifi de bulunuyor.