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Hollanda'da bıçaklı saldırı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası Hollanda Lahey'de de benzer bir saldırı oldu. Hollanda'nın Lahey eyaletinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi

Dünya / 29 Kasım 2019 Cuma 23:31
Hollanda'da bıçaklı saldırı!

Hollanda Lahey'de, Hudson's Bay adlı alışveriş merkezine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi. Cuma akşamı yerel saatle 19: 45'te düzenlenen saldırılar sırasında mağazaların Black Friday (Kara Cuma) satışları nedeniyle çok dolu olduğu bildirildi.

Öte yandan bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da da bıçaklı terör saldırısı meydana gelmiş, saldırıda yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetmişti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Edinilen ilk bilgilere göre, kentteki alışveriş mağazalarının bulunduğu bir caddede düzenlenen saldırıda birden çok kişi yaralandı. Yerel emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekiplerinin gönderildiği belirtildi.



SALDIRGAN ARANIYOR

Hollanda basını, 45-50 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişinin şüpheli olarak arandığını yazdı.



LONDRA'DAKİ SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra Köprüsü'nde çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, bıçaklı saldırganlardan birini öldürdü.

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık Ofisi '10 Numara'da güvenlik güçleri yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, 'Polis olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı.' dedi.


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