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Fransa'dan tepki çeken hamle!

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik "Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir" sözlerinin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağıracaklarını açıkladı.

Dünya / 29 Kasım 2019 Cuma 20:30
Fransa'dan tepki çeken hamle!

Geçtiğimiz ay The Economist dergisine röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı skandal sözlerle eleştirerek, 'Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor' ifadelerini kullanmıştı. Macron konuyu ardından daha da ileri götürerek, 'Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok' dedi.

'ÖNCE KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİR KONTROL ETTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert çıkarak, ''Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. 3-4-5 Aralık Londra'da liderler zirvesini yapacağız. Daha oraya gitmeden birileri konuşmaya başladı. Kimi ülkeler Türkiye'nin kendi hakkını koruma çabalarına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı anlayışın örneklerinden biridir. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Henüz daha acemiliğin var sen bunu bir gider. İnanın çok tecrübesiz. Terörle mücadele nedir bilmiyor? Onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti, istila etti. Çözemiyor, çözemezsin. Onların hakkını, hukukunu kendi vatandaşı değil mi, koruyamıyor. Koruyamazsın. Senin Suriye'de ne işin var ya? 911 kilometre bizim sınırımız var. Adana Mutabakatı denilen anlaşmamız var. Bizim Suriye'ye girme hakkımız var, peki senin ne hakkın var.'' ifadelerini kullandı.

TÜRK ELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRACAKLAR

Euronews'in haberine göre, Erdoğan'ın sert sözlerinin ardından Fransa, Paris'teki Türk elçiyi bakanlığa çağıracağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin, 'Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan'ın sözlerini açıklamak için davet edilecek' denildi.

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