Asker uğurlamasında maganda skandalı!

İstanbul’da asker uğurlamak için bu kez Sarıyer, Maltepe, Ümraniye ve Şile otoyolunda ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçtı. Asker eğlencesi adı altında ilk olarak geçtiğimiz 27 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Maltepe Gülsuyu’nda toplanan bir grup, sokak arasında yüksek sesli müzikler açarak meşaleler yaktı. Gruptan bazıları ardından binaların arasında havai fişekler fırlatarak ortalığı dumana boğdu. Şahıslardan birinin elinde fırlattığı havai fişek yerde patlayınca sözde eğlenceye katılanlar büyük panik yaşadı. Panik yaşayarak kaçanların arasındaki küçük bir kız ise dikkat çekti. Tehlikeyi kendilerinin de yaşamasına rağmen eylemlerini sürdüren gruptan biri, eline tabanca alarak defalarca havaya ateş açtı.



YOL KESİP “DRİFT” VE PATİNAJ YAPTILAR



Grup ardından motosikletlerine ve otomobillerine binerek konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup Maltepe sahil yolunda bir süre gittikten sonra otomobilli bir maganda yolu trafiğe kesti. Saniyelerce “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda ardından yoluna devam etti. Ardından gruptaki bir motosikletli fırsattan istifade patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Yol ortasında asker arkadaşlarını kucaktan kucağa atan magandalar mega kentte adeta terör estirdi.



ALTGEÇİDİ TRAFİĞE KAPATIP EĞLENDİLER



Ümraniye’de geçtiğimiz 16 Kasım Cumartesi günü kaydedilen görüntülerde de yine asker uğurlamak için araçlarla trafiğe çıkan magandalar, tek tekerlek üzerinde gittikten sonra Şile otoyolu üzerindeki bir alt geçitte durdu. Yolu trafiğe kesen magandalar, asker arkadaşlarını havaya fırlattıktan sonra motosikletle dakikalarca patinaj çekti. Mega kentin altını üstüne getiren magandaların sözde eğlencesinden dumandan göz gözü görmedi.



“GEREKİRSE YOLU KAPATIRIZ” NOTUYLA PAYLAŞTILAR



Sarıyer Baltalimanı’nda yine geçtiğimiz 16 Kasım Cumartesi günü kaydedilen görüntülerde ise yine asker uğurlamak için konvoy yapan bir grup, sahilde birkaç kez tur attı. Grup ardından kavşağa gelerek yolu trafiğe kesti. Burada abartı egzoz kullanarak ve yüksek sesli müzikler açarak gürültü yapan şahıslar ortalığı birbirine kattı. Magandalar o anları, “gerekirse yolu kapatırız” notuyla sosyal medyadan paylaştı.



POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, alt geçit kapatıp ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak : İHA

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