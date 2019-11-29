Ara tatillerde de ek ders ücreti ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü. Yapılan düzenleme şöyle:"Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.



Bu karar, 18 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu karar hükümlerini cumhurbaşkanı yürütür."



DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ



"Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir."

