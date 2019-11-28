Alevler metrelerce yükseldi!

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 38.Cadde'de saat 17.03'de hafriyat yapılırken boru hattına zarar verildi.



Hatta zarar verilmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Demirtaş Grubu'ndan 3, Balıklı Grubu'ndan 2 itfaiyeyle olaya müdahale edildi. Ekiplerin 7 dakikada müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.



Bölgeye Bursagaz ekipleri de sevk edilirken, alevlerin yükselmesi sebebiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursagaz ekipleri de gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olay sebebiyle polis de soruşturma başlattı.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.