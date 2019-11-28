WhatsApp'ta 'çağrı bekletme' dönemi

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp, platforma getirdiği yenilik ile gündemde. 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp iOS (iPhone) uygulamasını güncelledi.



India Today’de yer alan habere göre, söz konusu güncelleme ile birlikte artık gelen bir WhatsApp çağrısını bekletme seçeneğine sahip olacaksınız.



Bu özellik sayesinde bir arama geldiğinde o anda bir görüşme yapıyorsanız, tıpkı normal telefon görüşmesinde yaptığınız gibi gelen çağrıyı görebilecek ve dilerseniz bekletebileceksiniz.



WhatsApp'a gelen bir diğer yenilik ise, kullanıcıların mesajlarına hızlıca göz atabilmelerini sağlamak adına sohbet ekranı tasarımının güncellenmesi oldu.

