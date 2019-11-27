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Selçuk Bayraktar'dan İngilizlere tokat gibi cevap!

İngiliz The Guardian gazetesi, son yıllarda terörle mücadelede aktif rol alan İHA ve SİHA'larla ilgili Türkiye'nin başarısını gölgeleyecek bir haber yayınladı. Habere cevap, Baykar teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Sizden almıyoruz. Çok daha gelişmişini üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel / 27 Kasım 2019 Çarşamba 23:48
Selçuk Bayraktar'dan İngilizlere tokat gibi cevap!

Dünyaca ünlü İngiliz The Guardian gazetesinde bugün Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı yayımlanan bir haberde, EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edildi.

'ÇOK DAHA GELİŞMİŞİNİ ÜRETTİK'

İngiliz The Guardian gazetesinin Türkiye'nin teknolojik başarısını gölgelemeyi amaçlayan haberine cevabı, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, "Mekanik kilit sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp üretti" ifadelerini kullandı.


The GuardianTürkiye

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