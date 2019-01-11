(Özel) Minibüste Saldırıya Uğrayan Başörtülü Lise Öğrencisi Mahkemenin Kararı Hakkında Konuştu

Maltepe'de 2017 yılında minibüste başörtülü 16 yaşındaki lise öğrencisini darp ettiği iddia edilen grafiker Ayhan Almila Kursar'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ayhan Almila Kursar'ı 'hakaret' suçundan 3 bin 880 TL adli para, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen cezaları ertelerken, sanığın diğer suçlardan da beraatine karar verildi.



“Cezanın yeterli olmadığını düşünüyorum”



O karar hakkında konuşan 17 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan Yiğit: “15-16 yaşında yaşadığım böyle bir olay hayatım boyunca yara, iz bırakacak. Bu durumdan dolayı üzüntülüyüm. Cezanın yeterliliği konusunda, bana göre yeterli olmadığını düşünüyorum. Ama adaletin yerini de bulduğuna inanıyorum. Ret edilen beyannamelerde itirazlarımız olacak. İnşallah geri dönüşlerimiz güzel çok güzel olur” dedi.



“Örnek olması için daha da ağırlaştırılmış olmasını isterdim”



Yargıya teşekkür ettiğini söyleyen anne Hanife Yiğit: “Böyle bir şeyin kızımın başına gelmesine çok üzüldüm. Ama mahkeme gereken cezayı verdi. Yine de çok şükür. Örnek olması için daha ağırlaştırılmış olmasını isterdim. Hiç kimse saldırıya uğramasın. Ne açık ne kapalı, hepimiz aynı vatanda yaşıyoruz çünkü. Yine de yargımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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