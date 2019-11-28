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Meteorolojiden İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yaşam / 28 Kasım 2019 Perşembe 20:07
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul, uzun süredir devam eden pastırma sıcaklarına veda ediyor...

Yarın İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da kuvvetli yağışla beraber fırtına beklendiği açıklandı.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu başta olmak üzere Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına beklenirken çatı uçası, soba zehirlenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yağış saat 06.00 ile 15.00 arasında etkili olacak.

SU BASKINLARINA DİKKAT

İstanbul'da yarın beklenen sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım gibi hadiseler de meydana gelebilir.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada,
''Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' dedi.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU

AKOM'dan da bir açıklama var. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünün yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği hatırlatılan açıklamada, 'Lodos yönlü rüzgârın yarın sabah erken saatlerden itibaren şiddetini artırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.' denildi.

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