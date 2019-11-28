İzmir'de yaşananlarla ilgili flaş gelişme!

İzmir Gaziemir'de Alevi ailenin evinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulması tepki çekmişti. Çirkin ifadelerle ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına karmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Sosyal medyada gündem yaratan konu ile ilgili İzmir ValisiErol Ayyıldız açıklama yaptı. Vali Ayyıldız, söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığının öğrenildiğini belirterek, 'Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir' açıklamasında bulundu.







Vali Ayyıldız, ayrıca konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



ERDOĞAN HESABI SORULACAK DEMİŞTİ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' başlığıyla düzenlediği '6. Din Şurası' kapanış programına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, İzmir'de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır' dedi.



NE OLMUŞTU?



İzmir Gaziemir'de Alevi ailenin evinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulması tepki çekmişti. Çirkin ifadelerle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevi vatandaşlara yönelik çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başladığını belirtmişti.