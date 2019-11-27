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Genç kızın korkunç ölümü!

Başakşehir’de genç bir kız, oturdukları 11. kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düşerek, hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 27 Kasım 2019 Çarşamba 23:04
Genç kızın korkunç ölümü!
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Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Koç (16) isimli genç kız akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, 11'inci kattaki evlerinden aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Kızının düştüğünü gören anne ve baba şoka girerken, site sakinleri sağlık ve polis ekiplerini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şeritler çekerek önlem alıp, site sakinlerini uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Rabia Koç'un cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, genç kızın gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı, “Neden vazgeçilmez tavırlar sergiliyorsunuz, siz olmadan da yaşıyorduk” paylaşımı dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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