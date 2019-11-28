Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alevilere yönelik saldırıya tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



- Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara karşı İslam dünyasının ortak tavır almasını sağladık.



- Yıllardır örselenmiş Müslüman özgüvenini yeniden dirilmek için gayret gösterdik.



- Din Şurasında alınan kararların önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğine inanıyorum



- Din Şurası çağımızın meselerine islami ve insani bakış açısıyla çözüm bulması açısından önemlidir.



- İslam üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için üzerimize düşen herşeyi yaptık.



- Dinde ekleme çıkartma olmaz. Bir Müslüman, hayatını inancının esaslarına göre düzenlemekle mükelleftir.



- Modern insan onca imkana rağmen hiç olmadığı kadar yalnızdır.



- FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüşlerdir.



- FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele yapmamız gerektiğini gösterdi.



- Irk, din, mezhep farklılıkları öne çıkarılarak Müslümanlar arasındaki fay hatlarını daha da derin hale getiriliyor.



ALEVİLERE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRI



- Alevi vatandaşlarımızın evlerine işaret konması gibi hareketler bizi bölmek için yapılıyor cezasız kalmayacaktır. Bu tarz girişimlere karşı uyanık olmalıyız. Titizlikle çalışılıyor. Hesabını verekcekler.



FETÖ



- Pensilvanya'daki olay bir projedir. ABD bu adamı hala vermiyorsa bunun arkasında nelerin olduğunu düşünmek lazım.









