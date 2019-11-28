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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alevilere yönelik saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda konuştu. Erdoğan İzmir'de Alevilerin evlerinin işaretlenmesine tepki göstererek, "alevi vatandaşlarımızın evlerine işaret konması gibi hareketler bizi bölmek için yapılıyor cezasız kalmayacaktır" dedi

Siyaset / 28 Kasım 2019 Perşembe 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alevilere yönelik saldırıya tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: 

- Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara karşı İslam dünyasının ortak tavır almasını sağladık.

- Yıllardır örselenmiş Müslüman özgüvenini yeniden dirilmek için gayret gösterdik. 

- Din Şurasında alınan kararların önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğine inanıyorum

- Din Şurası çağımızın meselerine islami ve insani bakış açısıyla çözüm bulması açısından önemlidir. 

- İslam üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için üzerimize düşen herşeyi yaptık. 

- Dinde ekleme çıkartma olmaz. Bir Müslüman, hayatını inancının esaslarına göre düzenlemekle mükelleftir.

- Modern insan onca imkana rağmen hiç olmadığı kadar yalnızdır.

- FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüşlerdir.

- FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele yapmamız gerektiğini gösterdi.

- Irk, din, mezhep farklılıkları öne çıkarılarak Müslümanlar arasındaki fay hatlarını daha da derin hale getiriliyor.

ALEVİLERE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRI

- Alevi vatandaşlarımızın evlerine işaret konması gibi hareketler bizi bölmek için yapılıyor cezasız kalmayacaktır. Bu tarz girişimlere karşı uyanık olmalıyız. Titizlikle çalışılıyor. Hesabını verekcekler.

FETÖ

- Pensilvanya'daki olay bir projedir. ABD bu adamı hala vermiyorsa bunun arkasında nelerin olduğunu düşünmek lazım.




İslamCumhurbaşkanıTürkiyeMüslümanRecep Tayyip Erdoğan


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