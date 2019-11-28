CHP'li belediyeden suya yüzde 60 zam

CHP'li Büyükşehir BaşkanıProf. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in mazeretli olmasından dolayı Başkanvekili Aydın Ünlüce başkanlığında toplanan mecliste, Eskişehir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, 2020-2024 yıllarına ait yatırım programı, 2020 yılı yatırım programı, 2020 yılı performans programı ve 2020 ve izleyen iki yılın bütçesi görüşüldü. ESKİ Genel Kurulu Kasım ayı ikinci oturumda gündeme gelen şebeke suyuna yüzde 60'lık zam tartışmalara neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile AK Parti grubu arasında tartışmalar yaşandı. AK Parti adına konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bütçenin geneline bakıldığında günü kurtarma çabasının görüldüğünü söyledi.



'BU DURUM İNSAF ÖLÇÜSÜNE UYMAMAKTA'



ESKİ Genel Müdürlüğü gibi kar eden bir kurumun bu gün bütçe açığı verdiğinin anlaşıldığını ifade eden Çam, “Bu durum da bütçenin geleceğe yönelik yatırım yerine şekli bir bütçe olmaktan ileri gidemeyeceğini göstermektedir. Kurum bu haliyle bütün ümidini kullanma suyuna yapılacak zamma bağlamış durumda. Bu gün metreküpü 2,75 TL olan suyun fiyatı 4,85 TL'ye yükseltilmek istenmektedir. Her halde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tabi tüketici suyu 4,85 TL'ye değil, buna yüzde 8 KDV ve 0,39 TL ÇTV eklenince yeni fiyat 5,63 TL olacaktır. Şu anda yeniden değerleme oranı 16,97 TL iken kullanma suyuna yüzde 100'lere yaklaşan oranda zam yapılmaktadır. Bu durum insaf ölçüsüne uymamaktadır” şeklinde konuştu.







'BUNCA ZAMAN İYİ DAYANMIŞLAR'







CHP adına söz alan Mustafa Önder ise 2014'ten 2019'a kadar geçen 5 yılda suya toplamda yüzde 20 zam yapıldığını söyledi.



Önder, “Suya 5 yılda yüzde 20 zam yapılırken elektriğe yüzde 77, doğalgaza yüzde 80, akaryakıta yüzde 52, asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldı. Bizim yaşam kaynağımız suya yüzde 20 zam yaptı. Komisyonda ESKİ sen makul ol zam yapma. Ama elektriğe yüzde 100 zam yapılırken makul olma. ESKİ sen yatırım yap ama zam yapma. 2014'ten 2019'a kadar olan maliyetler belli. Valla bunca zaman iyi dayanmışlar” diye konuştu.



'ALT YAPININ ÜZERİNE BİR ŞEY KOYAMADIK'



Daha sonra söz alan AK Partili Murat Özcan da, “Şebeke suyuna ciddi oranda zam yapıldı. Bizim makul kelimemize takılmışlar ama 2'94'ten 4,40'a çıktı. Bu makul bir rakam değil. Maliyetlerle ilgili de değil. 5 yılda fazla zam yapılmaması bizim engellememiz nedeniyledir. Çoğu mahallemizde kanalizasyon yok, yağmur suyu için rögar yok. 20 yıldır alt yapının üzerine bir şey koyamadık” diye konuştu.



'YÜZDE 60 ZAM ORANINDAN ÜZGÜNÜZ'



Başkan Vekili Aydın Ünlüce ise yapılan yüzde 60 zamdan dolayı üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu:



“Yapılan zammı ülkede yaşananlardan ayrı tutmak imkansız. 2014-2019'da yapılması gereken normal artış yapılamamıştır. Şimdi hem yatırımlarını yapmak hem de Büyükşehir Belediyesinin yatırımını fonlamak için böyle bir artış söz konusu. Aslında CHP ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'e daha fazla zam talebi geldi. Ancak hem başkan hem CHP grubu aman aman böyle bir ortamda daha fazla zam yapılmasını istemedik. Ama gerçekten çok üzgünüz. Yüzde 60 olması gerçekten üzdü ama Türkiye ekonomisinden bağımsız düşünmek imkansız. Güle oynaya yapılmış bir zam değil.”



ESKİ'nin gelir bütçesi 357 milyon 700 bin, gider bütçesi ise 370 milyon olarak oylandı. Bütçe tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi. Kaynak : İHA

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