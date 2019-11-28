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Bakan Soylu: 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." dedi

Siyaset / 28 Kasım 2019 Perşembe 11:33
Bakan Soylu: 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lının aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısının 370 bin olduğunu belirten Soylu, "Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında." şeklinde konuştu.

"O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak görüyorum"

Soylu, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi ile ilgili de "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri BakanlığıFransaİçişleri Bakanı


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