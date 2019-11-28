Akçakale'de hain saldırı! Şehitler ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesinden gece saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Teröristler tarafından ateşlenen havan mermileri sınır hattında bulunan bir hudut karakoluna isabet etti. Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker yaralandı.



Yaralı askerler ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna havan topuyla saldırı düzenlendi.



Saldırıda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit düşerken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı. Saldırının gerçekleştiği Ayn İsa bölgesi topçu atışlarıyla vuruldu.



MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ



Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.



ŞEHİT ATEŞİ BALIKESİR'E DÜŞTÜ



Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit düştü.



Balıkesirli Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Şanlıurfa'da şehit düştü. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, '27.11.2019 günü Şanlıurfa ili Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta Şehidimiz Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin olmak üzere bütün Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz' denildi.