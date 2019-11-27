Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke

ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Ankara da NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıktı. Reuters'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, NATO'nun savunma planının onaylanması konusunda Türkiye'yi ikna girişimine, Ankara'nın terör örgütü YPG konusundaki talepleri karşılanana kadar direneceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da NATO'daki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı" dedi.



Kaynaklar, Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlere karşı Ankara'daki NATO Konseyi Toplantısı'nda bir savunma planı onaylandığını hatırlattı.



"TÜRKİYE İÇİN YAPILAN ONAYLANMADAN BAŞKA PLAN ONAYLANMAYACAK"



Planın içeriğinde terör örgütü PKK/YPG'nin de olduğuna dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak bazı ülkelerin bu plana rezerv koyduğu belirtildi. Bu adım karşısında Türkiye'nin kendisine yönelik tehditlere ilişkin savunma planı NATO tarafından yayınlanmadan, başka bir savunma planının yayınlanmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.



Türkiye'nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenlerin Türkiye için hazırlanan planda da olumlu adım atması gerektiğine dikkat çekildi.



"AYNI DUYARLIĞINI BİZE DE GÖSTERSİNLER"



Türk yetkili, "Biz de bu yüzden, eğer bizim savunma planımız yayınlanmadığı takdirde, diğer planların (Baltık ülkeleri ve Polonya) yayınlanmasına izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Baltık ülkeleriyle ilgili planların yayınlanmasını isteyenler aynı duyarlılığı bizim için de göstersinler" dedi.



"TÜRKİYE'YE KARŞI TEHDİTLER CİDDİYE ALINMALI"



Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO'daki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, NATO'nun güçlü bir üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

