Skandal! Tecavüzcüsüyle beraber çalışmak zorunda kaldı, sonrası korkunç!

23 yaşındaki genç polis, bu yılın ağustos ayında üniversiteden mezun oldu ve eğitimini tamamladıktan kısa süre sonra polis memuru olarak göreve başladı.



Okuldan yüksek puanlarla mezun olan Maria Klochkova, hayallerindeki mesleği yapmanın coşkusu ve heyecanıyla göreve başladı. Ancak Maria'nın yaşantısı çok geçmeden kabusa döndü.



1996 doğumlu genç kadın, kendisinden daha kıdemli bir dedektifin tecavüzüne uğradı. Durumu üstlerine bildirdiği ifade edilen genç polisin, olayın örtbas edilmesi yönünde telkin aldığı ileri sürüldü.







Olayın ardından kendisine tecavüz etmekle itham ettiği erkek meslektaşıyla çalışmaya zorlanan genç kadın yaşadıklarına daha fazla dayanamadı ve beylik tabancasıyla intihar etti.



Rusya'nın Soçi kentinde yaşanan olayda hayatını kaybeden Maria Klochkova'nın göreve geldikten kısa süre sonra, sonra erkek meslektaşları tarafından baskı ve zorbalık gördüğü iddia edildi.







1996 doğumlu genç kadının bir süredir psikolojik olarak çöküntü yaşadığı kaydedildi. Kız kardeşi Anna, ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak kız kardeşinin bu olaylar başlamadan önce hiçbir psikolojik problemi olmadığını söyledi.



Tecavüzden kısa süre önce başlayan zorbalıkların, Maria'nın mesleğini yapmasına engel olduğunu ifade eden acılı kardeş, şu açıklamalarda bulundu:



'Kız kardeşim akıl hastası değildi. Hiçbir psikolojik sorunu yoktu, şizofren de değildi ancak intihara zorlandı. Bir dedektif tarafından tecavüze uğradı. O andan itibaren kendini bir kurban olarak görmektense, ailemizin onurunu zedeleyen biri olduğunu düşündü.







Onu polise ihbar etmedi çünkü kariyerini mahvetmek istemiyordu ve herkesin başına gelenleri öğrenmesini istemiyordu. Olayın rapor edilmesini, bu şekilde ünlü olmak ve haberlere konu olmak istemedi. Tecavüze uğrayan diğer milyonlarca kadın gibi verilebilecek en yanlış kararı verdi.'







Anna, kardeşine tecavüz eden ve intihar etmesine kadar gelişen olaylarda ölümüne sebebiyet veren herkesin cezalandırılmasını istedi.



Anna'nın açıklamalarının ardından, polis merkezindeki olaylarla ilgili iç soruşturma başlatıldı. Polis merkezi ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.





