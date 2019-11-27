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Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı

Moritanya açıklarında İlhan Yılmaz 5 adlı Türk nalıkçı teknesi battı.

Dünya / 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:55
Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı
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Afrika ülkesi Moritanya’nın 40 mil açıklarında İlhan Yılmaz’a ait Türk balıkçı teknesi battı. İlhan Yilmaz 5 adlı teknedeki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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AfrikaBalıkçı Teknesi

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