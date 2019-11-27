Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı

Afrika ülkesi Moritanya’nın 40 mil açıklarında İlhan Yılmaz’a ait Türk balıkçı teknesi battı. İlhan Yilmaz 5 adlı teknedeki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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