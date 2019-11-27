KYK borcu olan öğrencilere müjde

Milyonlarca mezun öğrencinin gözü KYK borçları için verilecek kararda.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Albayrak'ın yaptığı açıklamalar arasında sonucu en çok merak edilen, KYK borçlarıydı.



'KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'



Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.







BORÇ ERTELENEBİLİYOR AMA FAİZ İŞLİYOR



KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.

