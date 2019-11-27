Duvardan tarih çıktı

Meydan Yeri Caddesinde bir iş yeri inşaatı sırasında Hicri 1328 (miladi 1910) yılına ait olduğu tespit edilen Osmanlı Dönemine ait 109 yıllık kitabe bulundu. Duvarda bulunan kitabeyi fark eden vatandaşlar durumu müze yetkililerine bildirdi. Kitabenin bulunduğu alana gelen Yozgat Müze Müdürlüğü yetkilileri kitabenin yerinden sökülmesi için Yozgat Valiliğinden izin alarak titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Sökülen kitabe, muhafaza edilmek üzere yetkililer tarafından Yozgat Müze Müdürlüğüne götürüldü.



Yozgat Müze Müdürlüğünde incelemeye alınan kitabenin Osmanlı Dönemine ait olduğu ve kitabenin üzerinde Hicri 1328 tarihinin yazdığı tespit edildi. İncelemeler sonrası kitabenin bir çeşmenin veya bir mezar taşının yarım taşı olduğu ve taşıma, devşirme yolu ile binaya konduğu belirlendi.



Yozgat Müze Müdürlüğünün çalışmaları sonrası okutulan kitabede “İşbu cahil-i bed-ayine oldu cihan vesile-i delil. Şafi olsun fahr-i alem olmasın asla sefil. Ruz-i mahşer ceraimini ihsan ede Rabb-i Celil. Sene bin üç yüz otuzdur hitam tarihi. Her bir mülkün sahibi Hak, belâdan hıfz ede. Sailen tarih-i tamdır ne kesirdir ne kalil. - 1328” ifadeleri yazıyor. Kaynak : İHA

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