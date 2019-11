Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 kutuda tutulmak için alınmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin, 'Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var.' dedi.



Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



Avad'ın Dışişleri Bakanı olarak Ankara'yı ilk kez ziyaret ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, kendisinin de iadeyiziyaret için en kısa zamanda Somali'ye gideceğini söyledi.



Çavuşoğlu, iki ülke arasında tarihi bağlara işaret ederek Türkiye'nin bütün kurumlarıyla her zaman Somali'nin yanında olduğunu kaydetti.



Mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, 'Ekonomik ilişkilere önem veriyoruz ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı müzakere ediyoruz. Bir an önce tamamlamak istiyoruz.' diye konuştu.



Çavuşoğlu, eğitim ve kültür alanındaki ilişkilere de önem verdiklerini belirterek Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ülkede bulunan üç okulunun Somali'nin en iyisi olduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, gelecekte TMV okullarının sayısının artacağını ifade etti.



'Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz'



Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin açıklamaları hakkında, 'Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Hava savunma sisteminin ciddi bir maliyeti var ama maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. ' değerlendirmesinde bulundu.



Halihazırda Türkiye sınırında kalacak olan tek bataryanın İspanyolların Patriot bataryaları olduğunu ve İtalyanların SAMP-T hava savunma sistemi bataryasını sınırdan çekmekte olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 'Dolayısıyla Türkiye'nin hava savunma sisteminde ihtiyaç var, eksiği var. Biz şu anda üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor.' dedi.



Çavuşoğlu, 'Bizim bugüne kadar ne yapacağımız ve ne yapamayacağımız konusunda söylediklerimiz son derece net. Hiç kimseye de taahhütte bulunmadık. Bulunmamız mümkün değil. Böyle bir hava yaratılmasın.' diye konuştu.



Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Pompeo'nun talebi üzerine görüştüklerini anımsatan Çavuşoğlu, görüşmenin ağırlığını S-400'lerin oluşturduğunu dile getirdi.



Bakan Çavuşoğlu, 'Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama esasen burada dayatmacı bir üslubu ya da yaklaşımı kabul etmemiz de mümkün değil.' uyarısında bulundu.



Türkiye'nin yeni sistemlere de ihtiyacı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, 'Eğer Amerika garanti verebilecekse, satabilecekse Patriot da almak isteriz. Bu konularda bir ülkeye bağımlı kalmak da doğru değil. Bu her konuda böyle.' ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Eğer Amerika Patriot konusunda bize olumlu yaklaşıp Kongre'den de onay alabilirse müzakere ederiz. Fiyat ve diğer konularda anlaşırız. Hatta ilk defa bu ziyarette (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde) ortak üretim ve teknolojiyle ilgili Amerikalıların da olumlu yaklaşımı oldu. Ama bunların garantisi yok. Sözle olmaz. Yine diğer ülkelerden de pekala alabiliriz.'



Çavuşoğlu, F-35 programına da değinerek Türkiye'nin bu programa 1,4 milyar dolar yatırım ve toplamda 2,2 milyar dolarlık üretim yaptığını vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, 'En kötü senaryoda F-35'i alamadığımız zaman, yine bizim uçağa ihtiyacımız olduğu zaman başka alternatiflere bakmak durumundayız. Hem değişik bahanelerle satmayacaksın, hem de 'Başka yerden alamayacaksın' Böyle bir dünya yok.' diye konuştu.



ABD'nin ticarette ve diğer konularda dayatmacı bir yaklaşım benimsediğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunlara karşı olduğunu, hukuk sistemi içinde etkin çok taraflılığa inandığını vurguladı.





Kaynak : AA

