Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin moralini bozma heveslerini başarılarımızla kıracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.



Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, Türkiye'nin kendi içinde çok geniş yatırım ve yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülke olduğunu belirterek, 'Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.' ifadelerini kullandı.



'Birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz'



Hak ve özgürlük alanlarını genişlettiklerini belirten Erdoğan, 'Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik.' diye konuştu.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz.'



'Bizi düşmanlardan atılan taşlar değil içimizden atılan güller yaraladı'



Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiği hatırlatan Erdoğan, 'Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.' dedi.



Geleceğe umutla baktıklarını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



'Umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.'



'Heveslerini başarılarımızla kıracağız'



Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabı güçlü bir vizyonla vereceklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:



'Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz.'



'Bor karbürü üretimine başlıyoruz'



Erdoğan, bugün gündemlerinde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bor karbürü üretimine başlanacağını belirterek, şunları aktardı:



'Önceden sadece ham maden olarak satılan dolayısıyla katma değeri çok düşük olan boru aldık, işledik, geliştirdik, ürüne dönüştürdük. Şimdi de taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlıyoruz.'



'Türksat 6A 2022'de devrede olacak'



Erdoğan, 2022 yılında yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın devreye alınmış olacağını bildirdi.



