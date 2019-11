Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir, bu adımı atmakta fayda var." dedi.



Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırdığını dile getiren Erdoğan, "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz. İslam alemi, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenemediği için kolayca manipüle ediliyor." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla görüşmesi olduğunu belirten Erdoğan, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletim." dedi.



"Her şey 5 daimi üyenin hatta bunların içinde bir tanesinin iki dudağı arasında"



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Geçici üyenin BM Güvenlik Konseyi'nde ne hükmü var, herhangi bir iradesi var mı? Yok. Her şey 5 daimi üyenin hatta bunların içinde bir tanesinin iki dudağı arasında. Bunlar ne derse o, bunun dışında bir şey yok. Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, daimi üyeleri kastediyorum, beş tanesinin içinde bir tane Müslüman, halkı Müslüman olan ülke de yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından inşa edilen bu adaletsiz sistemin ilanihaye devam etmesi mümkün değildir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"(İSEDAK) Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım, şu gördüğümüz teşkilat, sıradan bir teşkilat değil. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, İslam Kalkınma Örgütü olarak gücümüzü fark edelim, kendimizi iyi tanıyalım, iyi anlayalım ve tavrımızı ona göre belirleyelim."



"21. yüzyılda adaletin savunucuları olmak durumundayız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var gücüyle çalışan adalet savunucuları da olacaktır. İşte bizler de Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmak durumundayız." dedi.



"Tepki gösterilmeyen her zulüm, zalime cesaret vermekten başka bir işe yaramayacaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. 3 dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar, çok büyük bir yanlışın içindedir. Kudüs'ün mahremiyetini savunmaya devam etmekte kararlıyız."



"Müslümanların ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyorlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında Müslümanların ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "BM'ye, diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere 15 Mart'ın, İslamofobiyaya karşı Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edilmesi çağrısında bulunduk." dedi.