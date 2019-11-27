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Burhanettin Saral gözaltında

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi

3. Sayfa / 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:16
Burhanettin Saral gözaltında

Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi.

Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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