Berat Albayrak'tan dikkat çeken açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak' dedi.



2020'nin ilk iki çeyreğinin istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacağını belirten Bakan Albayrak, 'Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor.' ifadelerini kullandı.



Bakan Albayrak, şöyle devam etti:



'Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.'



'Esnaf kredileri için 2,2 milyar lira ödenek'



Albayrak, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılan kredilere ilişkin, şunları kaydetti:



'Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.'



'5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandı'



Albayrak, KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandığını belirtti.

