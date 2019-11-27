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Başkentte operasyon! 2 eski milletvekili de gözaltında...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK talimatıyla "çukur olayları" eylemine katıldığı belirtilen ikisi eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3. Sayfa / 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:34
Başkentte operasyon! 2 eski milletvekili de gözaltında...

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın 'çukur olayları' sırasında 'ANF' isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla 8 Şubat 2016'da örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli çeşitli illerde 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendiği, 9 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan eski milletvekili Behçet Yıldırım'ın gözaltına alındığı Mizgin Irgat'ın ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Öte yandan PKK/KCK'ya yönelik başka bir soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kaynak : İHA

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