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Bakan Soylu yurt içinde kalan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111" dedi. Bakan Soylu ayrıca yurt içind 500'ün çok az üzerinde terörist kaldığını dile getirdi

3. Sayfa / 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:23
Bakan Soylu yurt içinde kalan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmalarından satır başları:

Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111.

Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı.

2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak.

Terör Örgütüİçişleri Bakanı

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