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Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ alan Haluk Bilginer’e tebrik mesajı gönderdi.

Siyaset / 27 Kasım 2019 Çarşamba 15:09
Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik mesajı

Uluslararası 47. Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Bilginer'e MHP Lideri Bahçeli, tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli tebrik mesajında, “47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “Şahsiyet” dizisindeki performansınızla “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü almanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duydum. Almış olduğunuz bu ödül, şahsınızla birlikte Türkiye için de bir gurur kaynağı olmuştur. Bu haklı gururu bizlere ve ülkemize yaşattığınız için başta şahsınız olmak üzere yapımcı, yönetmen, tüm oyuncular ve teknik ekip olmak üzere dizide emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.Selam ve Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.
Kaynak : İHA

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