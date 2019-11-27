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Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha!

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yeni deprem nedeniyle aramakurtarma çalışmaları kısa süreliğine durduruldu.

Yaşam / 27 Kasım 2019 Çarşamba 18:19
Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha!
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Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.



27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.



OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç'ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu. Kaynak : AA

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