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ABD'de yangın faciası

Yüksek bir binanın 16. ve 17. katını saran alevler, en az beş can kaybına yol açtı. İtfaiye, yoğun duman altında birçok kişiyi tahliye etti.

Dünya / 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:41
ABD'de yangın faciası

ABD'nin Minnesota eyaletinde yüksek bir binanın 16. ve 17. katlarında yangın çıktı.

Yerel basın, Minneapolis kentindeki Cedar Riverside semtinden Çarşamba gününün ilk saatlerinde yükselen alevlerin en az beş kişinin ölümüne yol açtığını bildiriyor. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı üç yaralı ise, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye, söz konusu iki katta yaşayanları yoğun duman altında tahliye etti.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, yangının kar yağışı altında söndürülmeye çalışıldığı görülüyor.

Kar YağışıMinnesotaYükselen

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