Trafikte kadına şiddet kamerada!

Sivas'ta Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonra istenmeyen görüntüler oluştu. İki aracın karıştığı kazada araç sürücülerinden birisi aracından çıkarak, kazaya neden olduğunu ileri sürdüğü kadın sürücünün üzerine yürüdü. Bu sırada araçta bulunan kadın sürücünün kız çocuğu korkarak ağlamaya başladı.



Olaya şahit olanlar kızgın sürücüyü uzaklaştırırken, korkan çocuğu da “şaka yapıyor” sözleri ile sakinleştirmeye çalıştılar. Bu anlar olay yerinde bulunun bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Kaynak : İHA

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