Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.



Kaynak : AA

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